***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.06.2023 19:58
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Bazı medya organlarında, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin, The Coca-Cola Company ("TCCC") ile Coca-Cola Bangladesh Beverages'ın ("CCBB") satın alımına ilişkin ileri aşamada görüşmelerde bulunduğu ve sürecin birkaç ay içerisinde tamamlanabileceğine ilişkin haberler yer almıştır.
Şirketimiz faaliyet gösterdiği coğrafyalarda organik büyüme fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda TCCC ile coğrafyalarımızda değer yaratacağına inandığı bölgesel genişleme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, TCCC ile CCBB'nin potansiyel satın alımına ilişkin olarak ön görüşmelere başlanmış olup bu aşamada henüz bağlayıcı bir karar alınmamıştır. Söz konusu sürece ilişkin bir gelişme olması durumunda Kamu ile paylaşılacaktır.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ilgili 9.maddesi gereğince yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162072
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,3464
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,3172
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.556,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 25,33
|Açılış
|: 1.556,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2160
|25,2212
|% 1,39
|
|Euro
|27,4219
|27,5301
|% 1,17
|
|Sterlin
|31,9780
|32,1384
|% 1,14
|
|Frank
|28,0108
|28,1796
|% 1,18
|
|Riyal
|6,7072
|6,7408
|% 1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.557
|1.557
|26,38
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.981
|5.162
|135,00
|
|Çeyrek
|2.498
|2.581
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,12
|18,14
|0,32
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
-
17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH