***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı medya organlarında, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin, The Coca-Cola Company ("TCCC") ile Coca-Cola Bangladesh Beverages'ın ("CCBB") satın alımına ilişkin ileri aşamada görüşmelerde bulunduğu ve sürecin birkaç ay içerisinde tamamlanabileceğine ilişkin haberler yer almıştır.Şirketimiz faaliyet gösterdiği coğrafyalarda organik büyüme fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda TCCC ile coğrafyalarımızda değer yaratacağına inandığı bölgesel genişleme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, TCCC ile CCBB'nin potansiyel satın alımına ilişkin olarak ön görüşmelere başlanmış olup bu aşamada henüz bağlayıcı bir karar alınmamıştır. Söz konusu sürece ilişkin bir gelişme olması durumunda Kamu ile paylaşılacaktır.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ilgili 9.maddesi gereğince yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162072BIST