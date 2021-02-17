***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkteki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910631BIST