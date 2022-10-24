***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. İlgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073518BIST