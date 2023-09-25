***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. İlgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup, söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197091BIST