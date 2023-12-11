***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi
11.12.2023 09:51
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar tahvillerin ve/veya finansman bonolarının ("Tahvil" ve/veya "Finansman Bonosu") ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. İlgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.12.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup, söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224268
BIST
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10:157.883
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,99
|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.875
En Yüksek
7.925
10:1528,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9700
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29,0157
En Düşük
28,8493
10:1531,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0078
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1500
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31,3600
En Düşük
31,0975
10:151.863,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.863,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.857,75
BIST En Aktif Hisseler10:13
|CATES
|76,00
|1.457.072
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|467.180
|% 9,99
|
|OTTO
|355,25
|364.131
|% 9,98
|
|SAMAT
|61,85
|49.292.518
|% 9,96
|
|UMPAS
|9,88
|5.965.939
|% 9,78
|
|KTLEV
|51,30
|18.560.993
|% -6,98
|
|KRGYO
|47,18
|23.145.810
|% -6,39
|
|ONCSM
|135,90
|1.060.625
|% -4,97
|
|YAYLA
|6,80
|1.904.864
|% -4,76
|
|MARKA
|34,78
|9.286.868
|% -4,71
|
|THYAO
|252,75
|437.546.554
|% -0,49
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|ZPLIB
|94,96
|211.363.407
|% 0,02
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,83
|173.006.837
|% -0,89
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|AGROT
|14,20
|150.298.668
|% 2,23
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9867
|28,9935
|% 0,03
|
|Euro
|31,2100
|31,2284
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,2329
|36,4146
|% -0,08
|
|Frank
|32,8318
|33,0296
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7051
|7,7438
|% 0,01
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,82
|950,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,48
|76,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,07
|1.999,42
|% 0,66
|