***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 07.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli uzun vadeli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 07 Aralık 2021 tarihinde alınan karar ile 750.000.000 Amerikan Doları (YediYüzElli Milyon Amerikan Doları) ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası para cinsinden muadili olan tutara kadar, Amerikan Doları, Euro ve/ veya TL cinsinden, 5 yıldan uzun olmak üzere farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ("Tahvil") ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt dışında, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir. Ayrıca, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili sermaye piyasası araçlarının ihracı ve satışı için onay alınması hakkında müracaat işlemi bugün gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981672BIST