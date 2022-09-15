***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2022 18:55
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2022 tarihinde alınan karar ile 1.000.000.000 Türk Lirası (Bir Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063455
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0781
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05979,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -15,82
|Açılış
|: 979,72
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2547
|18,2736
|% 0,24
|
|Euro
|18,2652
|18,2827
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9293
|21,0343
|% -0,27
|
|Frank
|18,9623
|19,0765
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8469
|4,8712
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-30,15
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-15,30
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.642
|6.729
|-63,00
|
|Yarım
|3.237
|3.289
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,47
|91,47
|-2,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında