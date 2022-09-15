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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2022 18:55
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2022 tarihinde alınan karar ile 1.000.000.000 Türk Lirası (Bir Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063455


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