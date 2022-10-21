***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023Ek Açıklamalar19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. İlgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 SPK.pdf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073333BIST