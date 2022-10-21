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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.10.2022 17:56
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023

Ek Açıklamalar
19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. İlgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK.pdf.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073333


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Yarım 3.258 3.329 49,00  
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