Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.09.2023 00:42
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onayı

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024

Ek Açıklamalar
30.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. İlgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup, söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK İhraç Belgesi Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196751


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.000
Değişim :  3,64% |  280,64
Açılış :  7.715  
Önceki Kapanış :  7.720  
En Düşük
7.664 En Yüksek
8.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 211,20 2.566.345.226 % 10,00  
BERA 16,06 764.180.883 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.986.873 % 10,00  
ATATP 45,12 249.105.883 % 10,00  
ISKUR 2.357.947,60 2.357.948 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1196 27,1383 % 0,07  
Euro 28,8832 28,9282 % 0,09  
Sterlin 33,2343 33,4010 % -0,03  
Frank 29,8599 30,0397 % -0,01  
Riyal 7,2098 7,2459 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 1,48  
Altın Gr. 1.676 1.676 1,13  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.060 11.190 0,00  
Yarım 5.547 5.618 0,00  
Çeyrek 2.765 2.809 0,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,46 0,04  
Gümüş Gr. 20,42 20,45 0,03  
B. Petrol 93,36 93,36 0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru