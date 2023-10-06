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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.10.2023 00:10
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 05 Ekim 2023 tarihinde alınan karar ile 3.000.000.000 Türk Lirası (3 Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının ("Tahvil" ve/veya "Finansman Bonosu") ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200573


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