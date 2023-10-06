***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 05 Ekim 2023 tarihinde alınan karar ile 3.000.000.000 Türk Lirası (3 Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının ("Tahvil" ve/veya "Finansman Bonosu") ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200573BIST