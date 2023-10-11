***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2023 05:46
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.10.2023
Ek Açıklamalar
05.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararını takiben yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 3.000.000.000.- TL (Üç Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar tahvillerin ve/veya finansman bonolarının ("Tahvil" ve/veya "Finansman Bonosu") ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204003
BIST