***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.05.2020 18:53
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılında Yapılması Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
2020 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2019 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2020 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen "Konsantre/Özüt" alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845764
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0621
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5226
En Düşük
7,3942
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,87
|Açılış
|: 383,10
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3630
|8,4050
|% 0,39
|
|Frank
|7,0513
|7,0938
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-11,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.505
|-14,00
|
|Tam
|2.532
|2.570
|-14,40
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,10
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|34,91
|34,91
|2,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde 6.40 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 553 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, YKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, KLGYO, EGGUB, TKURU, SERVE, SELGD, DIRIT