***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.03.2022 12:10
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır: "Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2021 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2022 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen "Konsantre/Özüt" alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013940
BIST
12:132.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 23,01
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
12:1314,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0953
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:1316,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1915
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3768
En Düşük
16,1459
12:13905,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,15
|Açılış
|: 905,51
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ULUSE
|103,00
|10.725.644
|% 9,98
|
|PRZMA
|3,94
|2.859.162
|% 9,14
|
|ISFIN
|3,40
|253.837.856
|% 8,97
|
|DESA
|14,40
|17.440.570
|% 7,95
|
|KLNMA
|15,19
|216.245
|% 5,49
|
|CEOEM
|14,34
|90.043.112
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|217,40
|18.294.729
|% -7,45
|
|KAREL
|12,97
|70.984.158
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,72
|22.613.912
|% -6,21
|
|THYAO
|31,38
|1.875.284.197
|% -0,82
|
|ASELS
|24,54
|1.138.283.541
|% 2,59
|
|GARAN
|12,19
|1.114.217.424
|% 0,66
|
|SISE
|15,28
|845.598.997
|% 1,19
|
|PETKM
|9,11
|649.807.004
|% 0,44
|
|YKBNK
|4,08
|543.307.593
|% 2,00
|
|ODAS
|1,66
|210.455.311
|% 1,22
|
|CEMAS
|1,18
|130.161.563
|% 4,42
|
|TSKB
|1,48
|153.856.116
|% 3,50
|
|GARAN
|12,19
|1.114.217.424
|% 0,66
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6617
|14,6680
|% 0,65
|
|Euro
|16,3614
|16,3768
|% 1,18
|
|Sterlin
|19,2145
|19,3109
|% 1,01
|
|Frank
|15,7920
|15,8872
|% 1,30
|
|Riyal
|3,8970
|3,9166
|% 0,66
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-1,42
|
|Altın Gr.
|905
|905
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.000
|6.091
|47,00
|
|Tam
|5.976
|6.124
|50,63
|
|Yarım
|2.888
|2.963
|24,49
|
|Çeyrek
|1.449
|1.481
|12,25
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,69
|
Seans Raporu
12:13
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12:26
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12:26
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