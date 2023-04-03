***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.04.2023 20:38
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2022 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2023 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2023 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen hammadde alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131337
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2211
En Düşük
19,1668
18:0521,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1045
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
21,0368
En Düşük
20,8986
18:051.225,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.225,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,38
En Düşük
1.223,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1963
|19,2297
|% 0,24
|
|Euro
|20,9139
|21,0059
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,7602
|23,8794
|% -0,01
|
|Frank
|20,9469
|21,0731
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1044
|5,1300
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,17
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.287
|8.400
|-1,00
|
|Yarım
|4.063
|4.111
|0,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.055
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,81
|0,00
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem