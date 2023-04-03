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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

03.04.2023 20:38
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2023 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2022 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2023 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz  ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2023 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen hammadde alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131337


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Yarım 4.063 4.111 0,00  
Çeyrek 2.031 2.055 0,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,12  
Gümüş Gr. 14,78 14,81 0,00  
B. Petrol 84,77 84,77 -0,07  
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