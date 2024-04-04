***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2024 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2023 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2024 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2024 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen hammadde alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267300BIST