***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.04.2024 16:30
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2024 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2023 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2024 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2024 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen hammadde alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267300
BIST
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17:289.110
En Düşük
|Değişim
|: 1,84%
|| 164,19
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2831,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2834,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:282.351,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,56
|Açılış
|: 2.351,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GRNYO
|10,78
|75.292.920
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|45.895.813
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.133.437.427
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,75
|513.095.402
|% -8,90
|
|THYAO
|293,00
|21.278.522.722
|% -2,33
|
|ISCTR
|12,31
|8.165.376.610
|% 5,76
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,52
|5.441.428.237
|% 3,48
|
|AKBNK
|51,50
|4.112.527.109
|% 4,59
|
|ISCTR
|12,31
|8.165.376.610
|% 5,76
|
|ZOREN
|5,34
|1.064.757.993
|% -1,11
|
|YKBNK
|28,52
|5.441.428.237
|% 3,48
|
|EKGYO
|9,28
|1.305.936.360
|% 3,11
|
|AKENR
|16,66
|2.251.308.891
|% -1,36
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0935
|40,2945
|% -0,56
|
|Frank
|34,9566
|35,1318
|% -0,96
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|942,02
|943,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,97
|1.038,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,06
|2.295,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43TDGYO
Yüzde 8.19 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 886, 034 adet işlem
-
17:42IDGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 533 adet işlem
-
17:40KONKA
Yüzde 6.24 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 700, 048 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, ENKAI
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 22 artarak (% 1.95 ) 8, 070