***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 1,7700000 177 0 1,7700000 177B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 1,7700000 177 15 1,5045000 150,45C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 1,7700000 177 15 1,5045000 150,45Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.05.2020 01.06.2020 29.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 CCI Dividend Distribution Table.pdfEK: 2 CCI Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCOCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.7822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 153.844.681,6* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.212.450.000 277.129.187,184. Vergiler ( - ) -246.681.0005. Net Dönem Kârı 965.769.000 277.129.187,186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.769.000 277.129.187,18Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,1410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 969.831.529,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 250.688.000* Nakit 250.688.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 43.751.774,516. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 199.548.28420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 141.600.000 0,31 1,77 177B Grubu 76.901.462,3 0,17 1,5045 150,45C Grubu 185.439.379,2 0,44 1,5045 150,45TOPLAM 403.940.841,5 0,93Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 3 Mart 2020 tarihinde alınan karar ileŞirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2019 yılı karından 250.688.000,00 TL ve olağanüstü yedeklerden 199.548.284,00 TL olmak üzere toplam brüt 450.236.284,00 TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2019 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,77 TL brüt (1,77 TL net), diğer hissedarlara ise 1,77 TL brüt (1,5045 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.Coca-Cola İçecek A.Ş. 2019 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824071BIST