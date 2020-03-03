***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2020 22:12
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 1,7700000 177 0 1,7700000 177
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 1,7700000 177 15 1,5045000 150,45
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 1,7700000 177 15 1,5045000 150,45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 28.05.2020 01.06.2020 29.05.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CCI Dividend Distribution Table.pdf
EK: 2 CCI Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.782
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 153.844.681,6
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.212.450.000 277.129.187,18
4. Vergiler ( - ) -246.681.000
5. Net Dönem Kârı 965.769.000 277.129.187,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.769.000 277.129.187,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,14
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 969.831.529,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 250.688.000
* Nakit 250.688.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 43.751.774,5
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 199.548.284
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 141.600.000 0,31 1,77 177
B Grubu 76.901.462,3 0,17 1,5045 150,45
C Grubu 185.439.379,2 0,44 1,5045 150,45
TOPLAM 403.940.841,5 0,93
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 3 Mart 2020 tarihinde alınan karar ile
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2019 yılı karından 250.688.000,00 TL ve olağanüstü yedeklerden 199.548.284,00 TL olmak üzere toplam brüt 450.236.284,00 TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2019 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,77 TL brüt (1,77 TL net), diğer hissedarlara ise 1,77 TL brüt (1,5045 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Coca-Cola İçecek A.Ş. 2019 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824071
BIST