***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği değişiklik yapılmıştır.Karar Tarihi 03.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 0,9400000 94 0 0,9400000 94B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 0,9400000 94 15 0,7990000 79,9C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 0,9400000 94 15 0,7990000 79,9Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 29.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştırŞirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifi, 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.İlgili Kanun maddesi çerçevesinde hazırlanan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin 17.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769.000,00-TL olarak gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem karının %25'ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.108.535-TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinde Ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Revize Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Revised Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCOCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.7822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 153.844.681,6Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.212.450.000 277.129.187,184. Vergiler ( - ) -246.681.0005. Net Dönem Kârı 965.769.000 277.129.187,186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.769.000 277.129.187,18Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,1410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 969.831.529,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 239.108.535* Nakit 239.108.535* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 22.638.999,617. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 75.200.000 0,08 0,94 94B Grubu 40.840.324,59 0,04 0,799 79,9C Grubu 98.481.930,18 0,1 0,799 79,9TOPLAM 214.522.254,77 0,22Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştırŞirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifi, 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.İlgili Kanun maddesi çerçevesinde hazırlanan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin 17.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769.000,00-TL olarak gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem karının %25'ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.108.535-TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinde Ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839418BIST