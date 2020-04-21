***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2020 00:12
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği değişiklik yapılmıştır.
Karar Tarihi 03.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 0,9400000 94 0 0,9400000 94
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 0,9400000 94 15 0,7990000 79,9
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 0,9400000 94 15 0,7990000 79,9
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 29.05.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifi, 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.
İlgili Kanun maddesi çerçevesinde hazırlanan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin 17.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769.000,00-TL olarak gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem karının %25'ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.108.535-TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinde Ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Revize Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Revised Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.782
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 153.844.681,6
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.212.450.000 277.129.187,18
4. Vergiler ( - ) -246.681.000
5. Net Dönem Kârı 965.769.000 277.129.187,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.769.000 277.129.187,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,14
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 969.831.529,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 239.108.535
* Nakit 239.108.535
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 22.638.999,6
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 75.200.000 0,08 0,94 94
B Grubu 40.840.324,59 0,04 0,799 79,9
C Grubu 98.481.930,18 0,1 0,799 79,9
TOPLAM 214.522.254,77 0,22
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifi, 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.
İlgili Kanun maddesi çerçevesinde hazırlanan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin 17.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769.000,00-TL olarak gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem karının %25'ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.108.535-TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinde Ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839418
BIST