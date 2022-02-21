***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 2,3600000 236 0 2,3600000 236B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 2,3600000 236 10 2,1240000 212,4C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 2,3599999 235,99999 10 2,1239999 212,39999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 18.05.2022 23.05.2022 20.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem kârı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2021 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,36 TL brüt (2,36 TL net), diğer hissedarlara ise 2,36 TL brüt (2,1240 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2021 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu-Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCOCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.7822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 245.163.792,31Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.422.653.034,78 1.275.491.621,24. Vergiler ( - ) -1.151.240.538,365. Net Dönem Kârı 2.271.412.496,42 1.275.491.621,26. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.271.412.496,42 1.275.491.621,2Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 19.387.796,3710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.290.800.292,7911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 600.315.045,52* Nakit 600.315.045,52* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 58.759.650,6517. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 188.800.000 0 0,15 2,36 236B Grubu 120.629.744,77 0 0,09 2,124 212,4C Grubu 290.885.300,75 0 0,23 2,124 212,4TOPLAM 600.315.045,52 0 0,47 2,36 236Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem kârı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2021 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,36 TL brüt (2,36 TL net), diğer hissedarlara ise 2,36 TL brüt (2,1240 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2021 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003323BIST