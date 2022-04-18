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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2022 20:11
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 2,3600000 236 0 2,3600000 236
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 2,3600000 236 10 2,1240000 212,4
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 2,3599999 235,99999 10 2,1239999 212,39999

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 18.05.2022 18.05.2022 23.05.2022 20.05.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem karı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisinin onaylanmasına olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.
Şirketimiz 2021 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,36 TL brüt (2,36 TL net), diğer hissedarlara ise 2,36 TL brüt (2,1240 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2021 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu-Dividend Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.782
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 245.163.792,31
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.422.653.034,78 1.275.491.621,2
4. Vergiler ( - ) -1.151.240.538,36 0
5. Net Dönem Kârı 2.271.412.496,42 1.275.491.621,2
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.271.412.496,42 1.275.491.621,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 19.387.796,37 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.290.800.292,79 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 600.315.045,52 0
* Nakit 600.315.045,52 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pa 0
14. İntifa Senedi S 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 188.800.000 0 0,15 2,36 236
B Grubu 120.629.744,77 0 0,09 2,124 212,4
C Grubu 290.885.300,75 0 0,23 2,124 212,4
TOPLAM 600.315.045,52 0 0,47 2,36 236

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021635


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Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,69  
Gümüş Gr. 11,86 11,87 -0,31  
B. Petrol 107 107 -5,94  
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