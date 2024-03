***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028SPK Başvuru Tarihi 05.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.03.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Ek: Coca-Cola İçecek A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onayıEklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı sermaye sistemine geçiş SPK başvurusu.pdfEK: 2 Application to switch Authorized Capital System.pdfEK: 3 SPK Onaylı Tadil Metinleri.pdfEK: 4 Amendments to the Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261846BIST