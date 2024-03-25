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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2024 12:40
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
SPK Başvuru Tarihi 05.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Ek: Coca-Cola İçecek A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onayı

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı sermaye sistemine geçiş SPK başvurusu.pdf
EK: 2 Application to switch Authorized Capital System.pdf
EK: 3 SPK Onaylı Tadil Metinleri.pdf
EK: 4 Amendments to the Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261846


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