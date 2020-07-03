Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

03.07.2020 18:42
GÜNCEL HABERLER



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu iki derece yükselterek, 'BB' seviyesinden ‘BBB-' seviyesine revize etmiştir. Kredi notlarının görünümü "durağan"dır. Fitch aynı zamanda Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu 'BBB-' olarak teyit ederken "negatif" olan görünümünü "durağan"a yükseltmiştir.
Bu değişiklik, Fitch'in CCI ülke tavan notu kriteri olarak, grubun yabancı para cinsinden faiz giderlerini gerektiği şekilde karşılayabilecek nakdi elde ettiği Kazakistan'ın ülke tavan notunu ("BBB+") kullanmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir.. Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun görünümünün "durağan" olarak değişmesi ise Fitch'in piyasadaki zorlukların ve karantina önlemlerinin CCI'nin ana pazarlarındaki talebe etkisinin 2020-2021 döneminde sınırlı olacağı beklentisine dayanmaktadır
Fitch raporunda, Covid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, CCI'nin güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etmiştir. Fitch raporunda ayrıca, CCI'nin güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını ve Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak belirtmiştir. Fitch CCI'nin derecelendirme notlarının faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini belirtirken, bununla birlikte CCI'nin bu zorlu koşullarda göstermiş olduğu güçlü performansa da işaret etmiştir.
      
Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854502


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391 En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5310 8,5737 % 0,13  
Frank 7,2347 7,2783 % 0,19  
Riyal 1,8246 1,8338 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,88  
Altın Gr. 392 392 0,59  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,00  
Tam 2.611 2.625 4,20  
Yarım 1.269 1.284 2,00  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,11  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,78 42,78 -0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru