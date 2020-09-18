***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/06/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürüp, kredi görünümünü negatif olarak belirttiği kararında, Türkiye'nin yabancı para tahvil tavanını da B2 seviyesine düşürmüştür. Bu kararını takiben, 17 Eylül 2020 tarihli raporunda, Şirketimizin B1 olan uzun vadeli kredi notunu da B2'ye düşürmüş, görünümünü ise negatif olarak teyit etmiştir.Moody's, Şirketimizin güçlü kredi göstergelerine ve sağlam finansal yapısına işaret ettiği raporunda, Şirketimizin kredi notunun, Türkiye'nin kredi derecelendirme notundaki değişiklik sonucunda düşürüldüğünü ve Türkiye'nin yabancı para tahvil tavanı ile sınırlandırıldığını vurgulamıştır.Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875735BIST