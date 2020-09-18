***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.09.2020 18:24
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürüp, kredi görünümünü negatif olarak belirttiği kararında, Türkiye'nin yabancı para tahvil tavanını da B2 seviyesine düşürmüştür. Bu kararını takiben, 17 Eylül 2020 tarihli raporunda, Şirketimizin B1 olan uzun vadeli kredi notunu da B2'ye düşürmüş, görünümünü ise negatif olarak teyit etmiştir.
Moody's, Şirketimizin güçlü kredi göstergelerine ve sağlam finansal yapısına işaret ettiği raporunda, Şirketimizin kredi notunun, Türkiye'nin kredi derecelendirme notundaki değişiklik sonucunda düşürüldüğünü ve Türkiye'nin yabancı para tahvil tavanı ile sınırlandırıldığını vurgulamıştır.
Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875735
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9925
En Düşük
8,9268
17:59477,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,28
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|966.357
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.972.192
|% 10,00
|
|AYCES
|77,55
|7.073.641
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5740
|7,5786
|% 0,42
|
|Euro
|8,9844
|8,9919
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,7838
|9,8329
|% 0,24
|
|Frank
|8,2985
|8,3485
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0136
|2,0237
|% 0,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|14,16
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,28
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,02
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,20
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de