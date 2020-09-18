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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.09.2020 18:24
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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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20/06/2019
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu  B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürüp, kredi görünümünü negatif olarak belirttiği  kararında, Türkiye'nin  yabancı para tahvil tavanını da B2 seviyesine düşürmüştür. Bu kararını takiben, 17 Eylül 2020 tarihli raporunda, Şirketimizin B1 olan uzun vadeli kredi notunu  da B2'ye düşürmüş, görünümünü ise negatif  olarak teyit etmiştir.
 Moody's, Şirketimizin güçlü kredi göstergelerine ve sağlam finansal yapısına işaret ettiği raporunda, Şirketimizin kredi notunun, Türkiye'nin kredi derecelendirme notundaki değişiklik  sonucunda  düşürüldüğünü ve Türkiye'nin yabancı para tahvil tavanı ile sınırlandırıldığını vurgulamıştır. 
 Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875735


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