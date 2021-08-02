***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.08.2021 08:39
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise "durağan" olarak belirlemiştir.
Şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BBB", kısa vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "A-3" olarak, görünümleri ise "durağan" olarak belirlenmiştir.
JCR Eurasia Rating, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise "durağan" olarak belirlemiştir.
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BBB-", kısa vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "A-3" olarak, görünümleri ise "durağan" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954025
BIST
10:401.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.394
10:408,3213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0266
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:409,9143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0088
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:40483,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,11
|Açılış
|: 483,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler10:40
|IDGYO
|3,63
|10.762.264
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|28.041.746
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|21.543.457
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|METUR
|5,61
|21.726.656
|% -8,63
|
|BAYRK
|9,18
|1.891.728
|% -8,29
|
|BURCE
|19,05
|1.828.648
|% -5,69
|
|BMSCH
|8,57
|42.917.218
|% -5,30
|
|KARYE
|9,33
|13.944.790
|% -4,89
|
|GARAN
|8,60
|338.420.053
|% 0,58
|
|SISE
|7,74
|269.306.399
|% 0,26
|
|EREGL
|19,65
|181.386.607
|% -0,25
|
|KARSN
|4,09
|125.882.644
|% -0,73
|
|ASELS
|15,99
|115.438.403
|% -0,31
|
|EKGYO
|1,81
|89.407.412
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|106.233.969
|% -0,83
|
|GARAN
|8,60
|338.420.053
|% 0,58
|
|SISE
|7,74
|269.306.399
|% 0,26
|
|KARSN
|4,09
|125.882.644
|% -0,73
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3175
|8,3213
|% -0,32
|
|Euro
|9,8857
|9,9143
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,5255
|11,5834
|% -0,28
|
|Frank
|9,1450
|9,2001
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% -0,48
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|-0,24
|
Seans Raporu
10:40
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-
10:53KUYAS
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 332, 868 adet işlem
-
10:52KARYE
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 825 adet işlem
-
10:50EDATA
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 538 adet işlem
-
10:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 48 kaybederek (% -0.36 ) 1, 498
-
10:49XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 2, 678.00 milyon TL de