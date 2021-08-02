***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise "durağan" olarak belirlemiştir.Şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BBB", kısa vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "A-3" olarak, görünümleri ise "durağan" olarak belirlenmiştir.JCR Eurasia Rating, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise "durağan" olarak belirlemiştir.Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BBB-", kısa vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "A-3" olarak, görünümleri ise "durağan" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954025BIST