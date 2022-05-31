***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Ratings, ana hissedarımız olan Anadolu Efes'in kredi notunu izlemeye almasını takiben, CCI'nın "BBB-" olan kredi notunu da negatif izlemeye almış ve Anadolu Efes'in olası bir not indiriminin CCI'nın "BBB-" notunun da en fazla iki basamağa kadar aşağı yönlü revize edilmesine yol açabileceğini belirtmiştir. Bu karar, yalnızca, S&P'nin Anadolu Efes üzerindeki değerlendirmesine dayanmakta olup S&P'nin metodolojisine göre CCI'nın notunu Anadolu Efes'in notu ile eşitlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, S&P, CCI operasyonlarının mevcuttaki değişken ve yüksek enflasyon ortamında dirençli duruşunu koruduğunu belirtmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033701BIST