***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu J1+ (tr)", görünümlerini ise "durağan" olarak teyit etmiştir. Şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BBB", kısa vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "J2" olarak, görünümleri ise "durağan" olarak teyit edilmiştir. JCR Eurasia Rating, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "durağan" olarak teyit etmiştir. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BBB-", kısa vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "J3" olarak, görünümleri ise "durağan" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040578BIST