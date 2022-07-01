***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu, yatırım yapılabilir seviye olan, 'BBB-' olarak, görünümünü ise Pozitif olarak teyit etmiştir. Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'nın finansal profilinin, sürekli olarak güçlü seyreden faaliyet kârlılığı sayesinde, pazarlarının bir kısmındaki zayıf faaliyet ortamına rağmen güçlü kalmaya devam etmesini beklediğini ifade etmiştir. Kredi profili için temel kısıtlayıcı unsur olarak ise Fitch, CCI'nın döviz cinsinden borç ve işletme giderlerinden doğan kur riskini işaret etmiş, ancak bunun yönetilebilir seviyede olduğunu belirtmiştir. Kredi notu, CCI'nın ana pazarlarındaki konumu, güçlü sermaye yapısı ve meşrubat sektörünün dayanıklılığı ile desteklenmeye devam etmektedir. CCI'ın kredi notu, aynı zamanda, Fitch'in ilgili metodolojisi çerçevesinde The Coca-Cola Company'nin stratejik desteğinden de olumlu etkilenmektedir. Fitch raporunda, CCI'nın zorlu koşullar altında faaliyet gösterme deneyimi, iyi yönetilen kur riski, güçlü nakit yaratma kabiliyeti ve ihtiyatlı finansal politikasının da altını çizmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040893BIST