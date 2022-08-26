***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Coca-Cola İçecek'in (CCI) Ulusal Kredi notunu en yüksek derece olan "AAA (tur)", görünümünü ise "Durağan" olarak belirledi. Fitch, CCI'ın ulusal kredi notunun CCI'ın güçlü kredi profili, ana pazarlarındaki lider konumu, alkolsüz içecek sektörünün dayanıklı yapısı ve şirketin güçlü sermaye yapısı ile desteklendiğini belirtti.Fitch ayrıca, CCI'ın "BBB-" Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi notu ile Türkiye'de kredi derecelendirmesi yaptığı şirketler arasında en yüksek seviyede kredi notuna sahip olan şirket olduğunun altını çizdi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058691BIST