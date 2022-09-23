***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mayıs 2022'de kamuya açıklandığı üzere, S&P Ratings (S&P), ana hissedarımız olan Anadolu Efes (AEFES)'in kredi notunu izlemeye almasını takiben, CCI'ın "BBB-" olan kredi notunu da negatif izlemeye almış ve Anadolu Efes'in olası bir not indiriminin CCI'ın "BBB-" notunun da en fazla iki basamağa kadar aşağı yönlü revize edilmesine yol açabileceğini belirtmişti. S&P, 23 Eylül'de, AEFES'in kredi notunu, AEFES'in faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki devam eden belirsizlik ve güncel jeopolitik ortamda artan zorlukların etkisi nedeniyle "BBB-" 'den "BB+"' ‘a indirmiştir. Bunu takiben, S&P, bu kararın yansıması olarak CCI'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu ve 2029 vadeli bonolarına ilişkin kredi notunu bir seviye aşağı indirerek "BB+" olarak belirlemiştir. Kredi notunun görünümü ana hissedarımız ile paralel olarak "Negatif" olarak teyit edilmiştir. S&P, ilgili notunda, CCI'ın kredi görünümünün, hacim büyümesi, ünite kasa başı gelir artışını destekleyen ürün ve paket dağılımını dönüştürme kabiliyeti, operasyonel giderlerdeki maliyet tasarrufları, devam eden pozitif operasyonel serbest nakit akışları ve genel kredi kriterlerindeki istikrar sayesinde sağlam duruşunu koruduğunu belirtmiştir. S&P aynı zamanda CCI'ın zorlu ekonomik koşullara rağmen ihtiyatlı hazine politikası uygulamaları sayesinde iyi performans göstermeye devam ettiğini vurgulamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065049BIST