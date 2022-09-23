***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.09.2022 19:41
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mayıs 2022'de kamuya açıklandığı üzere, S&P Ratings (S&P), ana hissedarımız olan Anadolu Efes (AEFES)'in kredi notunu izlemeye almasını takiben, CCI'ın "BBB-" olan kredi notunu da negatif izlemeye almış ve Anadolu Efes'in olası bir not indiriminin CCI'ın "BBB-" notunun da en fazla iki basamağa kadar aşağı yönlü revize edilmesine yol açabileceğini belirtmişti. S&P, 23 Eylül'de, AEFES'in kredi notunu, AEFES'in faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki devam eden belirsizlik ve güncel jeopolitik ortamda artan zorlukların etkisi nedeniyle "BBB-" 'den "BB+"' ‘a indirmiştir. Bunu takiben, S&P, bu kararın yansıması olarak CCI'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu ve 2029 vadeli bonolarına ilişkin kredi notunu bir seviye aşağı indirerek "BB+" olarak belirlemiştir. Kredi notunun görünümü ana hissedarımız ile paralel olarak "Negatif" olarak teyit edilmiştir. S&P, ilgili notunda, CCI'ın kredi görünümünün, hacim büyümesi, ünite kasa başı gelir artışını destekleyen ürün ve paket dağılımını dönüştürme kabiliyeti, operasyonel giderlerdeki maliyet tasarrufları, devam eden pozitif operasyonel serbest nakit akışları ve genel kredi kriterlerindeki istikrar sayesinde sağlam duruşunu koruduğunu belirtmiştir. S&P aynı zamanda CCI'ın zorlu ekonomik koşullara rağmen ihtiyatlı hazine politikası uygulamaları sayesinde iyi performans göstermeye devam ettiğini vurgulamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065049
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0964
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1347
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,40
|Açılış
|: 974,49
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3994
|18,4149
|% 0,53
|
|Euro
|17,8912
|17,9081
|% -0,74
|
|Sterlin
|19,9545
|20,0546
|% -2,88
|
|Frank
|18,6977
|18,8103
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8776
|4,9021
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,01
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.654
|6.776
|14,00
|
|Yarım
|3.235
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,42
|
|B. Petrol
|85,78
|85,78
|-4,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem