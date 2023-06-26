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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.06.2023 18:36
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Fitch Ratings ("Fitch"), Coca-Cola İçecek'in ("CCI") Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu bir puan artırarak ‘BBB' olarak belirledi. Kredi notunun görünümü ise ‘Durağan' olarak belirlendi.
Fitch aynı zamanda, Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu da birer kademe artırarak ‘BBB' seviyesine yükseltti. CCI'ın Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan "AAA (tur)" olarak teyit edildi.
Fitch, yayınladığı kredi raporunda, CCI'ın devam eden güçlü faaliyet karlılığının genişleme planının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla desteklendiğini ve 2022 yılında neredeyse iki katına çıkan net satış gelirleri ve Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karının (FAVÖK) not artışında etkili olduğunu belirtmiştir.
Kredi notu, CCI'ın ana pazarlarındaki konumu, güçlü sermaye yapısı ve meşrubat sektörünün dayanıklılığı ile desteklenmeye devam etmektedir. CCI'ın kredi notu, aynı zamanda, Fitch'in ilgili metodolojisi çerçevesinde The Coca-Cola Company'nin stratejik desteğinden de olumlu etkilenmektedir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162450


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