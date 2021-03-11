***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
11.03.2021 22:44
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
CCI Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2020 yılı içinde 23 adet Yatırımcı Konferansı, roadshow ve telekonferansa katılmıştır. Bu etkinliklerde, 188 toplantıda 458* yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak amacıyla 4 adet telekonferans düzenlemiştir. *Aynı kişi/kişiler ile yapılan birden fazla görüşmeyi de içermektedir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0 (sıfır)
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0 (sıfır)
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet. Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname, faaliyet raporu, kar dağıtım tablosu sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845764
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin politika Esas Sözleşmemizin 15. maddesinde düzenlenmektedir. Esas Sözleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanan son haline ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/523481 adresinde yer almaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Genel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
20 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul toplantısına medya kuruluşu temsilcisi katılmamıştır. Bununla birlikte toplantıya Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket çalışanları misafir olarak katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 50,3
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/04/2020 0 % 93,14 % 0,00004 % 93,14 Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul 11 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Değerlendirme
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Değerlendirme / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantıların 3 tanesi çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir) 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 20 % 20 4 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantılar çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir) 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 2 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantılar çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir) 5
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Nisan, 2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
18
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Burak Başarır
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Entegre Faaliyet Raporu'nda bu bilgiye yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 1 (bir) oranı %8
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
TUNCAY ÖZİLHAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2000 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GALYA FANİ MOLİNAS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET HURŞİT ZORLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/05/2004 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
TALİP ALTUĞ AKSOY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET CEM KOZLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2000 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
AHMET BOYACIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/11/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
KAMİL ÖMER BOZER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İZZET KARACA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
UĞUR BAYAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
TAYFUN BAYAZIT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar /Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
20
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik ve Uyum Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Etik ve Uygunluk Internet Sitesi : www.ccietikhat.com CCI Etik Hattı Telefon Hattı +90-212-371 0732 CCI Etik Hattı Elektronik Posta Kanalı: cci@ccietikhat.com cci@cciethicsline.com ethics@cci.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Entegre Faaliyet Raporu: Değer Yaratma Yaklaşımımız / Çalışanlarımız İçin Değer Yaratmak
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Kadın Çalışan Komitesi, Yemek ve Kafeterya Servis Kalitesini Artırma Komitesi, Disiplin Kurulu, Kaza Değerlendirme Komitesi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışma Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yıllık olarak yapılan Organizasyonel Gelişim Toplantılarında Coca-Cola İçecek'in kilit pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yedekleme sağlığının konfirme edilmesi gerektiğinde de alınacak önlemlerin tespit ve takibi değerlendirilir. Ayrıca belli bir iş seviyesinin üzerindeki yönetici pozisyonların yakın/orta ve uzun dönemdeki yedekleri de bu kapsamda objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu, planın oluşturulduğu ve etkin uygulanarak kilit pozisyonlar için yeni yöneticiler yetiştirildiği konusunda düzenli olarak İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirilir. Şirket Esas Sözleşmesi gereğince, Şirket Genel Müdürü ve Finans Direktörü A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerince, Kurumsal Yönetim Komitesi gözetimi altında, gösterilen adaylar arasından seçilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / İK Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar Sürdürülebilirlik / İnsan Hakları / İnsan Hakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / İş Etiği Kodu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
CCI bu gereklilikleri yerine getirmek amacıyla etik ve uyum yönetim süreçlerini oluşturmuş, Etik Kod'unu kabul etmiş ve yayınlamıştır. Etik Kod açıkça rüşvet vermeyi ve yolsuzluğu yasaklamaktadır. Aynı zamanda çalışanların üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz ödemeler konusunda da her türlü gereken özeni göstermesi yükümlülüğünü de getirmektedir. Bu sebeple CCI, 3. kişiler sebebi ile doğabilecek uyum risklerini indirgeyebilmek amacıyla tüm tedarikçilerine “Tedarikçiler için İş Yönetim Etiği Kodu” belgesini imzalatmak suretiyle onları da yasalara ve CCI ilkelerine uygun davranma taahhütü ile bağıtlar. Tüm çalışanlardan ve iş ortaklarından Etik Kodu bütünüyle kavramaları, faaliyetlerini yüksek etik standartlara ve dürüstlük değerlerine uygun şekilde yürütmeleri ve yasalara ve politikalara tamamen uygun şekilde hareket etmeleri beklenmektedir. Etik Kodun ihlâli tolere edilmez ve her türlü ihlâl iç soruşturma yönetimi ilkelerince soruşturulur. Etik Kodun uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kurallar benimsenmiştir: - CCI Kurumsal Yönetim Komitesi, Kodun eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. - Kodun uygulanmasına ilişkin sorumluluk, Etik ve Uygunluk Yöneticisine ve Yerel Etik ve Uygunluk Yöneticilerine aittir. - Kod ihlallerine ilişkin soruşturmalar, İç Denetim Departmanı tarafından yürütülmektedir. - Kod ihlallerine ilişkin tüm kararlar, Etik ve Uygunluk Komitesi tarafından verilir. Belirli kategorilerdeki karar yetkileri, İş Etiği Kodu İdare Kılavuzuna uygun şekilde yerel yönetime devredilebilir. - Danışmanlık talep edilebilecek ve endişelerin aktarılabileceği alternatif iletişim kanalları mevcuttur (örneğin bağımsız olarak faaliyet gösteren Etik iletişim hattı).
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Yönetim Kurulu / Bağımsızlık Beyanları / Üst Düzey Yöneticiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler - Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Değer Yaratma Yaklaşımımız / Çalışanlarımız için Değer Yaratmak - Değer Yaratma Yaklaşımımız / Toplum için Değer Yaratmak - Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat Sahiplerine İlişkin Bilgiler
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 72
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak, Şirket Yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelere sunmakta ve bu sürenin en az 3 gün olmasına özen gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamakla birlikte Şirket Etik Kodu'nda açıkça belirtildiği üzere başka bir kâr amaçlı işletmenin yönetim kurulunda yönetici ya da üye olarak görev almak için Yönetim Kurulu Başkanı'nın önceden yazılı onayının alınması ve bu onayların her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/356133
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) İzzet Karaca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Tayfun Bayazıt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kamil Ömer Bozer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Recep Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Çiçek Uşaklıgil Özgüneş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali Galip Yorgancıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Cem Kozlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Talip Altuğ Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917678
BIST