***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıCCI Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2020 yılı içinde 23 adet Yatırımcı Konferansı, roadshow ve telekonferansa katılmıştır. Bu etkinliklerde, 188 toplantıda 458* yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak amacıyla 4 adet telekonferans düzenlemiştir. *Aynı kişi/kişiler ile yapılan birden fazla görüşmeyi de içermektedir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısı0 (sıfır)Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı0 (sıfır)1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEvet. Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname, faaliyet raporu, kar dağıtım tablosu sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845764Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBağış ve yardımlara ilişkin politika Esas Sözleşmemizin 15. maddesinde düzenlenmektedir. Esas Sözleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanan son haline ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/523481 adresinde yer almaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıGenel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi20 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul toplantısına medya kuruluşu temsilcisi katılmamıştır. Bununla birlikte toplantıya Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket çalışanları misafir olarak katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 50,31.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı20/04/2020 0 % 93,14 % 0,00004 % 93,14 Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul 11 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFinansal DeğerlendirmeKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFinansal Değerlendirme / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Çalışanlara Sağlanan FaydalarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantıların 3 tanesi çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir) 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 20 % 20 4 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantılar çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir) 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 2 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantılar çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir) 5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiNisan, 2020Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı18Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıTuncay Özilhanİcra başkanı / genel müdürün adıBurak BaşarırYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıEntegre Faaliyet Raporu'nda bu bilgiye yer verilmektedir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıPolitika bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın üye sayısı 1 (bir) oranı %8Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıTUNCAY ÖZİLHAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2000 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)GALYA FANİ MOLİNAS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)MEHMET HURŞİT ZORLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/05/2004 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)TALİP ALTUĞ AKSOY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)MEHMET CEM KOZLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2000 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)AHMET BOYACIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/11/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)KAMİL ÖMER BOZER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İZZET KARACA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)ALİ GALİP YORGANCIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)UĞUR BAYAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)TAYFUN BAYAZIT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar /Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı20İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik ve Uyum MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtik ve Uygunluk Internet Sitesi : www.ccietikhat.com CCI Etik Hattı Telefon Hattı +90-212-371 0732 CCI Etik Hattı Elektronik Posta Kanalı: cci@ccietikhat.com cci@cciethicsline.com ethics@cci.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıEntegre Faaliyet Raporu: Değer Yaratma Yaklaşımımız / Çalışanlarımız İçin Değer YaratmakÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Kadın Çalışan Komitesi, Yemek ve Kafeterya Servis Kalitesini Artırma Komitesi, Disiplin Kurulu, Kaza Değerlendirme Komitesi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışma Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYıllık olarak yapılan Organizasyonel Gelişim Toplantılarında Coca-Cola İçecek'in kilit pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yedekleme sağlığının konfirme edilmesi gerektiğinde de alınacak önlemlerin tespit ve takibi değerlendirilir. Ayrıca belli bir iş seviyesinin üzerindeki yönetici pozisyonların yakın/orta ve uzun dönemdeki yedekleri de bu kapsamda objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu, planın oluşturulduğu ve etkin uygulanarak kilit pozisyonlar için yeni yöneticiler yetiştirildiği konusunda düzenli olarak İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirilir. Şirket Esas Sözleşmesi gereğince, Şirket Genel Müdürü ve Finans Direktörü A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerince, Kurumsal Yönetim Komitesi gözetimi altında, gösterilen adaylar arasından seçilmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / İK PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar Sürdürülebilirlik / İnsan Hakları / İnsan Hakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / İş Etiği KoduKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerSürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporlarıİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerCCI bu gereklilikleri yerine getirmek amacıyla etik ve uyum yönetim süreçlerini oluşturmuş, Etik Kod'unu kabul etmiş ve yayınlamıştır. Etik Kod açıkça rüşvet vermeyi ve yolsuzluğu yasaklamaktadır. Aynı zamanda çalışanların üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz ödemeler konusunda da her türlü gereken özeni göstermesi yükümlülüğünü de getirmektedir. Bu sebeple CCI, 3. kişiler sebebi ile doğabilecek uyum risklerini indirgeyebilmek amacıyla tüm tedarikçilerine “Tedarikçiler için İş Yönetim Etiği Kodu” belgesini imzalatmak suretiyle onları da yasalara ve CCI ilkelerine uygun davranma taahhütü ile bağıtlar. Tüm çalışanlardan ve iş ortaklarından Etik Kodu bütünüyle kavramaları, faaliyetlerini yüksek etik standartlara ve dürüstlük değerlerine uygun şekilde yürütmeleri ve yasalara ve politikalara tamamen uygun şekilde hareket etmeleri beklenmektedir. Etik Kodun ihlâli tolere edilmez ve her türlü ihlâl iç soruşturma yönetimi ilkelerince soruşturulur. Etik Kodun uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kurallar benimsenmiştir: - CCI Kurumsal Yönetim Komitesi, Kodun eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. - Kodun uygulanmasına ilişkin sorumluluk, Etik ve Uygunluk Yöneticisine ve Yerel Etik ve Uygunluk Yöneticilerine aittir. - Kod ihlallerine ilişkin soruşturmalar, İç Denetim Departmanı tarafından yürütülmektedir. - Kod ihlallerine ilişkin tüm kararlar, Etik ve Uygunluk Komitesi tarafından verilir. Belirli kategorilerdeki karar yetkileri, İş Etiği Kodu İdare Kılavuzuna uygun şekilde yerel yönetime devredilebilir. - Danışmanlık talep edilebilecek ve endişelerin aktarılabileceği alternatif iletişim kanalları mevcuttur (örneğin bağımsız olarak faaliyet gösteren Etik iletişim hattı).İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümPayların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetişim / Yönetim Kurulu / Bağımsızlık Beyanları / Üst Düzey Yöneticilerb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgilerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetişim / Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler - Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülüklere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetişim / Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgilerf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı İştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıDeğer Yaratma Yaklaşımımız / Çalışanlarımız için Değer Yaratmak - Değer Yaratma Yaklaşımımız / Toplum için Değer Yaratmak - Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat Sahiplerine İlişkin Bilgilerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 72Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak, Şirket Yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelere sunmakta ve bu sürenin en az 3 gün olmasına özen gösterilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamakla birlikte Şirket Etik Kodu'nda açıkça belirtildiği üzere başka bir kâr amaçlı işletmenin yönetim kurulunda yönetici ya da üye olarak görev almak için Yönetim Kurulu Başkanı'nın önceden yazılı onayının alınması ve bu onayların her yıl yenilenmesi gerekmektedir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/356133Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) İzzet Karaca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Tayfun Bayazıt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kamil Ömer Bozer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Recep Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Çiçek Uşaklıgil Özgüneş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali Galip Yorgancıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Cem Kozlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Talip Altuğ Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917678BIST