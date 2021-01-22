***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.01.2021 21:12
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/01/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/07/2020
Açıklama
Not: Bugün saat 16:34'te yaptığımız açıklamamızda Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi sehven 01.07.2021 olarak yazılmıştır.
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 22 Ocak 2021 tarihinde 2 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904038
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0598
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05442,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 442,75
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4116
|7,4152
|% 0,64
|
|Euro
|9,0264
|9,0351
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,1221
|10,1728
|% 0,31
|
|Frank
|8,3407
|8,3909
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9708
|1,9807
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,51
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
-
17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında