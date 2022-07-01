***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.07.2022 09:39
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/01/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/07/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCI) 10,00 üzerinden 9,47 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 01.07.2022 itibarıyla 9,48'e yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir:
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0509
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,34
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7317
|16,7493
|% 0,30
|
|Euro
|17,4208
|17,4918
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,1958
|20,2971
|% -0,36
|
|Frank
|17,3763
|17,4810
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4493
|4,4716
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|2,19
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|11,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|6,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,88
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,50
|