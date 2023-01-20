***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.01.2023 09:58
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/01/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/01/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/07/2022
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 20 Ocak 2023 tarihinde 2 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103339
BIST
10:125.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 25,27
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.459
En Düşük
5.436
10:1218,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:1220,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0477
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:121.165,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.165,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SOKE
|14,57
|16.327.550
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|1.635.358
|% 9,96
|
|EDIP
|11,50
|520.539
|% 7,48
|
|PKART
|27,84
|20.411.707
|% 6,91
|
|TNZTP
|17,32
|55.816.703
|% 6,19
|
|CEOEM
|21,92
|891.963
|% -6,72
|
|PRDGS
|8,73
|18.426.575
|% -6,03
|
|PRZMA
|9,50
|342.686
|% -4,43
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,86
|3.716.624
|% -4,03
|
|THYAO
|154,60
|1.011.919.459
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ASELS
|62,45
|519.809.887
|% 1,22
|
|TCELL
|38,94
|501.454.994
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,91
|144.575.328
|% -3,90
|
|PETKM
|18,20
|300.545.614
|% 0,83
|
|TTKOM
|23,60
|373.741.347
|% 2,79
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7985
|18,8032
|% 0,08
|
|Euro
|20,3850
|20,3922
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1581
|23,2742
|% -0,22
|
|Frank
|20,4247
|20,5477
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,04
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,64
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.902
|7.966
|-22,00
|
|Yarım
|3.850
|3.898
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,31
|