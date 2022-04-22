***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBağ ve TarlaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli, Çankaya Mevkii, 10.559 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli172.440.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,7Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%67,8Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,5Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1,4Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0.03%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,8Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.04.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış amacı kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olması beklenmektedirElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı163.208.675Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacaktırVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturKarşı TarafFırat Tahin ve Susam San. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/04/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası11.02.2022/2022REVB2Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB GayriMenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar114.450.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarAnkara ili Çankaya ilçesi Balgat'ta yer alan Şirketimize ait taşınmaz, Fırat Tahin ve Susam San. A.Ş.'ye, 172.440.000 TL bedel ile satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023163BIST