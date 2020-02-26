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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2020 22:03
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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı finansal sonuçlarına ait bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821890


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.500.902 % 20,00  
BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9211 7,9608 % -0,50  
Frank 6,2786 6,3164 % 0,16  
Riyal 1,6352 1,6434 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 14,20  
Altın Gr. 326 326 2,75  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,91 17,95 0,03  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 52,74 52,74 -1,52  
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