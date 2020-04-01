***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, The Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerde bir anlaşma sağlanmış olup, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye'deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erecektir. Benzer şekilde Kazakistan ve Azerbaycan'daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin de Nisan sonu itibari ile sonlandırılması planlanmaktadır. Doğadan markasının 2019 yılında Şirketimiz satış hacmine katkısı %8.3 olurken, bu oran net satış gelirleri ve Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) için sırasıyla %1,9 ve %0,2 oranında gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833987BIST