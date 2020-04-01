***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 18:54
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, The Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerde bir anlaşma sağlanmış olup, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye'deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erecektir. Benzer şekilde Kazakistan ve Azerbaycan'daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin de Nisan sonu itibari ile sonlandırılması planlanmaktadır. Doğadan markasının 2019 yılında Şirketimiz satış hacmine katkısı %8.3 olurken, bu oran net satış gelirleri ve Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) için sırasıyla %1,9 ve %0,2 oranında gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833987
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0888
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7038
En Düşük
6,6108
18:057,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3386
En Düşük
7,2611
18:05342,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 6,97
|Açılış
|: 342,74
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2680
|8,3095
|% 0,97
|
|Frank
|6,8989
|6,9405
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7755
|1,7844
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.590
|11,80
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,90
|13,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|24,84
|24,84
|-1,51
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:59BURVA
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Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026