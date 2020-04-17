***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 19:37
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu'nun Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD)'ye bugün tebliğ edilen 15.04.2020 tarihli yazısında 02.04.2020 tarih ve 20-18/244-M sayılı karar ile Şirketimiz iştiraki olan CCSD hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, şirketimizden savunma talep edilmiştir. Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839151
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -8,59
|Açılış
|: 375,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6424
|8,6858
|% 0,20
|
|Frank
|7,1443
|7,1874
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8422
|1,8514
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-34,16
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-8,35
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.470
|-53,70
|
|Tam
|2.482
|2.545
|-51,50
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-26,90
|
|Çeyrek
|605
|619
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
|