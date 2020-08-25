***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü Sn. Ali Hüroğlu 31 Aralık 2020 itibarıyla emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacaktır. Sn. Ali Hüroğlu'nun yerine Tedarik Zinciri Direktörü görevine 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, halen Şirketimizde Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Sn. Kerem Kerimoğlu atanacaktır.CCI'a 1993 yılında katılan Sn. Kerem Kerimoğlu, kariyerinin ilk yıllarında, Türkiye Tedarik Zinciri organizasyonunda Üretim Müdürü ve Operasyon Müdürü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2006 - 2010 yılları arasında aynı organizasyonda Tedarik Zinciri Operasyonları Direktörü ve 2010 - 2015 yılları arasında Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkmenistan Genel Müdürlüğü ve 2017 yılında Irak Genel Müdürlüğü rollerine atandı. Ocak 2020'den bu yana ise Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü rolünü üstlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871151BIST