***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2020 18:05
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü Sn. Ali Hüroğlu 31 Aralık 2020 itibarıyla emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacaktır. Sn. Ali Hüroğlu'nun yerine Tedarik Zinciri Direktörü görevine 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, halen Şirketimizde Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Sn. Kerem Kerimoğlu atanacaktır.
CCI'a 1993 yılında katılan Sn. Kerem Kerimoğlu, kariyerinin ilk yıllarında, Türkiye Tedarik Zinciri organizasyonunda Üretim Müdürü ve Operasyon Müdürü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2006 - 2010 yılları arasında aynı organizasyonda Tedarik Zinciri Operasyonları Direktörü ve 2010 - 2015 yılları arasında Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkmenistan Genel Müdürlüğü ve 2017 yılında Irak Genel Müdürlüğü rollerine atandı. Ocak 2020'den bu yana ise Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü rolünü üstlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871151
BIST
18:051.092
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460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|SERVE
|7,85
|1.706.936
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3984
|7,4027
|% 0,34
|
|Euro
|8,7367
|8,7471
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6901
|9,7387
|% 0,80
|
|Frank
|8,1115
|8,1604
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,03
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,33
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,77
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Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 181, 333 adet işlem
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17:57EMKEL
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 982, 211 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -2.21 ) 1, 230
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17:56XU100
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Yüzde -5.12 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 372 adet işlem