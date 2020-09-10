***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoca-Cola İçecek A.Ş. ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında devam eden ve salgın süreci nedeniyle beklenenden daha uzun süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 9 Eylül 2020 mesai saati sonrasında ana hatları aşağıda özetlenmiş olan şekilde uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme 01.01.2020-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır ve imza sürecindedir.Varılan anlaşmaya göre• Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci yılı için 01.01.2020'den itibaren sendika üyesi çalışanlara yapılacak ücret artışı aylık brüt 995 TL'dir. Sözleşmenin ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE+%3 oranında artış yapılacaktır.• Senelik sosyal yardım paketi ilk yıl için %16, ikinci yıl için TÜFE oranında artırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874515BIST