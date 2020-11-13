***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoca-Cola İçecek A.Ş. CEO'su Sn. Burak Başarır'ın Bloomberg ile 12.11.2020 tarihinde yaptığı röportajda Şirketimiz'e ilişkin değerlendirmelerini içeren açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Basın Odası" bölümünde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888309BIST