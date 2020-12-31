***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı ("SAMA") tarafından kısa bir süre önce duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") %57,118 hissesi satış sürecindedir. Şirketimiz, Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak görmekte olup, satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA'ya başvurusunu dün akşam yapmıştır.Satış süreci ile ilgili detaylı bilgilere https://davaktiv.uz/cocacola/en.html adresinden ulaşılabilmektedir.Özbekistan Devlet Holding Şirketi O'zbekoziqovqatxolding'nin %57,118 ve The Coca-Cola Export Corporation'ın %42,882 oranında payına sahip olduğu Özbekistan'ın en büyük gazlı içecek üreticisi olan CCBU'nun 2019 yılı pazar payı yaklaşık %47'dir.Konuyla ilgili gelişme olması durumunda, gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896179BIST