***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 18:33
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı ("SAMA") tarafından kısa bir süre önce duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") %57,118 hissesi satış sürecindedir. Şirketimiz, Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak görmekte olup, satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA'ya başvurusunu dün akşam yapmıştır.
Satış süreci ile ilgili detaylı bilgilere https://davaktiv.uz/cocacola/en.html adresinden ulaşılabilmektedir.
Özbekistan Devlet Holding Şirketi O'zbekoziqovqatxolding'nin %57,118 ve The Coca-Cola Export Corporation'ın %42,882 oranında payına sahip olduğu Özbekistan'ın en büyük gazlı içecek üreticisi olan CCBU'nun 2019 yılı pazar payı yaklaşık %47'dir.
Konuyla ilgili gelişme olması durumunda, gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896179
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,44
|Açılış
|: 453,69
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4275
|7,4380
|% 0,74
|
|Euro
|9,0817
|9,1068
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1210
|10,1718
|% 0,97
|
|Frank
|8,3939
|8,4445
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|5,48
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,17
|51,17
|-0,46
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında