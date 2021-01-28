***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 18:25
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Meltem Metin 31.01.2021 tarihi itibariyle emekli olarak görevinden ayrılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905499
BIST
18:001.498
En Yüksek
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|: 2,14%
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En Düşük
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En Yüksek
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441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3508
|7,3576
|% -0,76
|
|Euro
|8,9207
|8,9303
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,0615
|10,1120
|% -0,49
|
|Frank
|8,2438
|8,2934
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9550
|1,9649
|% -0,77
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,26
|
|Altın Gr.
|439
|439
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,28
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,23
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