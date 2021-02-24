***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galya Frayman Molinas'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Sedef Salıngan Şahin 24.02.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde ve ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912508BIST