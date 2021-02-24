***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 22:09
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galya Frayman Molinas'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Sedef Salıngan Şahin 24.02.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde ve ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912508
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|414
|1,74
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
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|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
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|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
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|27,80
|0,12
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|Gümüş Gr.
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|6,41
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