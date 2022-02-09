***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 10 Ocak 2022 tarihli duyurusunda belirtmiş olduğu ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusunda ön sonuçlarını açıkladığı geri alım teklifini ekte detayları belirtilmiş olan duyuru metninde de görüleceği üzere sonuçlandırmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Duyurunun İngilizce çevirisi de ekte yer almakta olup, duyuru metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000570BIST