***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından 27.01.2022 tarih ve 22-06/84-M sayılı kararına istinaden Şirketimizin bağlı ortaklığı konumunda olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Kurumun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verildiği açıklanmıştı. Söz konusu soruşturma neticesinde Rekabet Kurulu tarafından CCSD'ye toplamda 272.159.349,36 TL tutarında idari para cezası verilmesi doğrultusunda karar açıklanmıştır. Bu cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olup şirketimiz bu karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracaktır. CCSD'ye iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 204.119.512,02 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31.12.2022 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacaktır. Cezanın ödenmesi veya Şirket mali tablolarına yansıtılması cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmemekte olup, cezanın iptaline ilişkin öncelikle Ankara İdare Mahkemelerinde yasal süre içinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088498BIST