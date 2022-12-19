***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 18:21
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından 27.01.2022 tarih ve 22-06/84-M sayılı kararına istinaden Şirketimizin bağlı ortaklığı konumunda olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Kurumun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verildiği açıklanmıştı. Söz konusu soruşturma neticesinde Rekabet Kurulu tarafından CCSD'ye toplamda 272.159.349,36 TL tutarında idari para cezası verilmesi doğrultusunda karar açıklanmıştır. Bu cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olup şirketimiz bu karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracaktır. CCSD'ye iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 204.119.512,02 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31.12.2022 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacaktır. Cezanın ödenmesi veya Şirket mali tablolarına yansıtılması cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmemekte olup, cezanın iptaline ilişkin öncelikle Ankara İdare Mahkemelerinde yasal süre içinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088498
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6578
En Düşük
18,6451
18:0519,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,7924
En Düşük
19,7774
18:051.071,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.071,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,05
En Düşük
1.071,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6423
|18,6578
|% 0,04
|
|Euro
|19,7757
|19,7950
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5831
|22,6964
|% 0,02
|
|Frank
|19,9849
|20,1053
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.228
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.500
|3.563
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|0,01
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem