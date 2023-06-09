***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Sn. Ebru Özgen, 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Coca-Cola sisteminde yeni bir kariyer fırsatını değerlendirmek üzere görevinden ayrılacaktır. Şirketimizde Türkiye Operasyonları İnsan Kaynakları (İK) Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn.Melis Tunaveli, aynı tarih itibarıyla İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir.İnsan Kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Sn. Melis Tunaveli, kariyerine Roche A.Ş.'de başlamıştır. İlerleyen dönemlerde Kraft Foods ve Philip Morris International'da liderlik rolleri üstlenen Sn. Melis Tunaveli 2018'de CCI'a katılmıştır. Son beş yıldır Türkiye operasyonu İK Direktörü olarak görev yapan Sn. Melis Tunaveli, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü lisans derecesine sahiptir.CCI Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Sn. Servet Yıldırım 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görevini Şirketimizde halen Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri olarak görev yapan Sn. Burçun İmir'e devredecektir.Kariyerinin ilk 13 yılında önde gelen medya kuruluşlarında hem sahada hem de yönetim kademesinde önemli görevler üstlenen Sn. Burçun İmir, 2008 yılından itibaren iletişim alanına geçiş yapmıştır. Turkcell'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak, Aras Kargo'da Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak liderlik rolleri üstlenmiştir. CCI'a katılmadan önce, 2016-2019 yılları arasında Allianz Türkiye'de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yapan Sn. Burçun İmir, 2021 yılından bu yana CCI operasyonlarında iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerimizin geliştirilmesine liderlik etmiştir. Sn. Burçun İmir, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans derecesine sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157840BIST