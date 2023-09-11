***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCCI Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Andriy Avramenko, kişisel sebeplerle CCI'dan ayrılmaya karar vermiştir. CCI'a katıldığı 2019 yılından bu yana Sn. Avramenko, finans ekibimizi etkin bir şekilde yönetmiş olup güçlü kontrol yapısını oluşturma doğru stratejik planlama ve yatırımlar yatırımcılarla kaliteli iletişim ve tüm bunların sonucu olarak da üstün finansal sonuçlar elde edilmesinde katkılar sağlamıştır. Sn. Avramenko'nun çalışanların gelişimine olan bağlılığı ise, organizasyon içinde yeni nesil finans liderleri yetişmesine imkân yaratmıştır.CCI Yönetim Kurulu, Sn. Avramenko'nun ayrılmasının ardından hemen geçerli olmak üzere Sn. Erdi Kurşunoğlu'nun CFO olarak atanmasına karar vermiştir. Sn. Kurşunoğlu, halihazırda CCI'ın Pakistan operasyonu ‘Coca-Cola Beverages Pakistan'ın Finans Direktörü olarak çalışmaktadır.25 yıllık profesyonel kariyerinde Sn. Kurşunoğlu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren pek çok uluslararası şirketin üst düzey pozisyonlarında görev yapmış olup güçlü küresel finans deneyimini CCI'a getirmektedir. Sn. Kurşunoğlu, 2021 yılında CCI'ya katılmadan önce Walmart Afrika'da CFO olarak görev yaptı. Bundan önce, Ericsson'da Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu dahil olmak üzere farklı bölgelerde CFO olarak çalıştı. Sayın Kurşunoğlu ayrıca Ericsson'dayken Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak da faaliyet gösterdi. Sayın Kurşunoğlu, Londra Imperial College Üniversitesi'nden MBA derecesine, İstanbul Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme alanında Yüksek Lisans Diplomasına ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Kimya Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193966BIST