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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2022 17:45
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kupon ödemesi vadesinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2029
Vade (Gün Sayısı) 2.520
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2022 Evet
2 20.01.2023
3 20.07.2023
4 20.01.2024
5 20.07.2024
6 20.01.2025
7 20.07.2025
8 20.01.2026
9 20.07.2026
10 20.01.2027
11 20.07.2027
12 20.01.2028
13 20.07.2028
14 20.01.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB- 01.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB- 19.01.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048266


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AYES 24,92 1.908.174 % 9,97  
EMNIS 39,94 2.057.781 % 9,97  
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Riyal 4,7510 4,7749 % 0,10  
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Altın Gr. 1.009 1.009 11,87  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.729 6.807 16,00  
Yarım 3.279 3.328 8,00  
Çeyrek 1.644 1.663 4,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,82 0,71  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,42  
B. Petrol 103 103 0,94  
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