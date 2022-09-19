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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.09.2022 18:22
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni -

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 11.08.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.520
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu US191229AB90
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2017
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı -

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.03.2018 Evet
2 19.09.2018 Evet
3 19.03.2019 Evet
4 19.09.2019 Evet
5 19.03.2020 Evet
6 21.09.2020 Evet
7 19.03.2021 Evet
8 20.09.2021 Evet
9 21.03.2022 Evet
10 19.09.2022 Evet
11 19.03.2023
12 19.09.2023
13 19.03.2024
14 19.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB- 01.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 10.01.2022
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 08.02.2022
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 200.022.000
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 1,02415
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 204.851.534
Döviz Cinsi USD

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ek Açıklamalar
-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064108


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Yarım 3.247 3.299 -7,00  
Çeyrek 1.629 1.650 -4,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,29 -0,27  
Gümüş Gr. 11,33 11,34 -0,15  
B. Petrol 90,66 90,66 -1,34  
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