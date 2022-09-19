***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 11.08.2017İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclearİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 19.09.2024Vade (Gün Sayısı) 2.520Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu US191229AB90Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2017Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 19.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı -Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.03.2018 Evet2 19.09.2018 Evet3 19.03.2019 Evet4 19.09.2019 Evet5 19.03.2020 Evet6 21.09.2020 Evet7 19.03.2021 Evet8 20.09.2021 Evet9 21.03.2022 Evet10 19.09.2022 Evet11 19.03.202312 19.09.202313 19.03.202414 19.09.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB- 01.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırErken İtfa BilgileriErken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 10.01.2022Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 08.02.2022Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 200.022.000Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 1,02415Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 204.851.534Döviz Cinsi USDİhraca İlişkin Diğer GelişmelerYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064108BIST