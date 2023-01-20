***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni 2 no.lu kupon ödemesi gerçekleştirilmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 30.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclearİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2029Vade (Gün Sayısı) 2.520Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu US1912ERAA89Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı -Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.07.2022 Evet2 20.01.2023 Evet3 20.07.20234 20.01.20245 20.07.20246 20.01.20257 20.07.20258 20.01.20269 20.07.202610 20.01.202711 20.07.202712 20.01.202813 20.07.202814 20.01.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB- 01.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB- 19.01.2022 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103542BIST